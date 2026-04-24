СМИ: минюст США блокирует расследование Скотланд-Ярда по делу Мандельсона - РИА Новости, 24.04.2026
05:27 24.04.2026
СМИ: минюст США блокирует расследование Скотланд-Ярда по делу Мандельсона

Telegraph: минюст США блокирует расследование Скотланд-Ярда по делу Мандельсона

Питер Мандельсон
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Питер Мандельсон. Архивное фото
  • Минюст США блокирует расследование Скотланд-Ярда в отношении Питера Мандельсона, сообщает газета Telegraph.
  • Американские чиновники отказались передать ключевые улики по делу Эпштейна британским коллегам.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США блокирует расследование Скотланд-Ярда в отношении Питера Мандельсона, бывшего британского посла в Вашингтоне, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.
После публикации в США файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса, пересылал ему правительственные документы. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона.
Экс-посол Британии в США Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Часть данных по делу Мандельсона пропала из-за кражи телефона, пишут СМИ
26 марта, 22:20
Как стало известно изданию, американские чиновники отказались передать ключевые улики, содержащиеся в документах по делу Эпштейна, своим британским коллегам. Минюст настаивает на том, чтобы Скотланд-Ярд подал официальный запрос о взаимной правовой помощи.
Этот процесс может занять не менее 18 месяцев, что значительно затянет уголовное расследование в отношении Мандельсона. По данным издания, полиция Лондона занимается подготовкой официального запроса о предоставлении материалов.
Среди информации, которую, как утверждается, Мандельсон передал финансисту и осужденному педофилу, были планы многомиллиардной финансовой помощи ЕС, подробности отставки премьера Гордона Брауна и информация о потенциальной продаже государственных земель и имущества.
Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Команда Трампа не хотела видеть Мандельсона послом в США, пишут СМИ
20 марта, 15:56
 
