СМИ: минюст США блокирует расследование Скотланд-Ярда по делу Мандельсона

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министерство юстиции США блокирует расследование Скотланд-Ярда в отношении Питера Мандельсона, бывшего британского посла в Вашингтоне, сообщает газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.
После публикации в США файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса, пересылал ему правительственные документы. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона.
Как стало известно изданию, американские чиновники отказались передать ключевые улики, содержащиеся в документах по делу Эпштейна, своим британским коллегам. Минюст настаивает на том, чтобы Скотланд-Ярд подал официальный запрос о взаимной правовой помощи.
Этот процесс может занять не менее 18 месяцев, что значительно затянет уголовное расследование в отношении Мандельсона. По данным издания, полиция Лондона занимается подготовкой официального запроса о предоставлении материалов.
Среди информации, которую, как утверждается, Мандельсон передал финансисту и осужденному педофилу, были планы многомиллиардной финансовой помощи ЕС, подробности отставки премьера Гордона Брауна и информация о потенциальной продаже государственных земель и имущества.