Россия готова к новому раунду военного противостояния

Лучше всего о результатах противостояния США с Ираном говорит грандиозная чистка среди военного руководства Штатов, которую срочно, прямо в разгар боевых действий, затеял министр обороны Пит Хегсет.

Своих постов уже лишились начальник штаба Сухопутных войск, замначальника штаба ВВС, глава командования по подготовке и трансформации армии США, главный капеллан американской армии и еще полдюжины генералов.

Вчера скорбный список пополнил человек гражданский — министр Военно-морских сил США Джон Фелан. Это финансист еврейского происхождения, обладатель многомиллиардного состояния, щедрый спонсор республиканцев и большой друг американского президента. На своем посту он увлеченно курировал строительство так называемого Золотого флота — огромных линкоров класса "Трамп". Никаким военным опытом или опытом организации работы ВПК этот человек не обладал.

Стоимость Золотого флота поражает воображение. Только первый еще не построенный линкор с рельсотронами, лазерами и прочей начинкой обойдется бюджету Соединенных Штатов примерно в 18 миллиардов — это в четыре раза больше, чем атомная подлодка. Всего на Золотой флот ВМС США запросили 377,6 миллиарда долларов.

Неизвестно, удастся ли построить эти суперкорабли, но нет сомнения в том, что на лиц, реализующих эту идею, должен пролиться поистине золотой дождь из госказны. Кому же было реализовывать эти схемы, если не другу президента?

В прошлом году Илон Маск и тогдашний советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц начали расследовать коррупцию в Пентагоне. Делалось это по поручению президента. Тогда Маск рассказывал о хищениях военных на "миллиарды, десятки миллиардов долларов". Особую озабоченность вызывали программы военного судостроения. Уолтц охарактеризовал ситуацию в этой области как "абсолютный хаос".

Однако расследование было вскоре свернуто, а оба расследователя лишились своих должностей. Возникло ощущение, что они забрались слишком высоко и вышли на тех, на кого выходить было категорически нельзя.

Министр обороны Пит Хегсет изначально резко выступал против самой идеи Золотого флота. Осознав вызовы современной войны, он хочет сделать упор на массовом строительстве морских дронов и безэкипажных катеров. Теперь его концепция может восторжествовать, и это плохие новости для всего мира.

Старая идея проецирования американской силы с помощью ВМС прямо сейчас терпит наглядное поражение в водах Ормузского пролива. Оба авианосца стали для американцев ужасной обузой — их защита оказалась невероятно дорогой, а никаких боевых задач с их помощью выполнить не удалось.

Гигантские линкоры класса "Трамп" оказались бы такими же плавучими мишенями — большими, дорогими и бессмысленными. Однако армия и флот США прямо на ходу перестраиваются под требования современной войны.

Сегодня проекция силы ВМС США выглядит как классическое пиратство. И в Карибском море, и в Ормузском проливе американские корабли атакуют и захватывают лодки мирных жителей, контейнеровозы, танкеры — то есть не военные, а гражданские, абсолютно беззащитные суда.

Логично, что Хегсет хочет развивать массовое производство недорогих морских беспилотников, чтобы вывести это пиратство на новый уровень и попытаться доминировать на торговых путях, не рискуя своей живой силой и при этом заметно экономя деньги. Если его концепция восторжествует, то война на море изменится так же бесповоротно, как уже изменилась война на суше.

Это полезно знать таким странам, как Россия и Китай, чтобы реалистично оценивать риски грядущего мирового противостояния и вовремя перестраивать свои подходы к военному делу. Будучи не в силах выиграть экономическую гонку мирным путем, Вашингтон неизбежно будет пытаться решить свои проблемы с помощью военного доминирования.

Тем более что к власти там пришли люди, придерживающиеся самых радикальных взглядов на войну и мир. Хегсет подвергается регулярной критике за антисемитизм и нелюбовь к мусульманам. Спонсор трампистов Питер Тиль только что опубликовал вполне людоедский манифест от Palantir, провозглашающий американское превосходство и призывающий к войне.