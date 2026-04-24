Прокурор попросил суд закрыть процесс по делу Тимура Иванова

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прокурор попросил суд закрыть процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.