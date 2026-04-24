Прокурор попросил суд закрыть процесс по делу Тимура Иванова
14:04 24.04.2026 (обновлено: 14:07 24.04.2026)
Прокурор попросил суд закрыть процесс по делу Тимура Иванова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании в Симоновском суде. 24 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор попросил суд закрыть процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.
  • Гособвинитель заявил, что исследование материалов дела может привести к разглашению охраняемой законом тайны.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Прокурор попросил суд закрыть процесс по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.
"В процессе предварительного расследования помимо прочих фактов установлено, что Иванов в 2018-2023 годах заключил 94 контракта от лица Минобороны... с учетом нынешних реалий исследование данных материалов может привести к разглашению охраняемой законом тайны, прошу провести процесс в закрытом режиме", - заявил гособвинитель.
В пятницу Симоновский суд Москвы приступил к рассмотрению дела по существу.
Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
