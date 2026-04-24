Итальянцы стали покупать дешевые продукты из-за энергокризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянцы стали покупать более дешевые продукты из-за энергокризиса.

РИМ, 24 апр – РИА Новости. Нынешний энергокризис за счет повышения цен на топливо заставил итальянцев снизить качество продуктов на кухнях из-за их стоимости, рассказал РИА Новости итальянский шеф-повар, преподаватель кулинарных курсов Gambero Rosso Алессандро Пиньятьелло.

Он выразил мнение, что блюда, требующие длительного приготовления и качественных ингредиентов, такие как рагу "болоньезе", готовятся все реже.

"К сожалению, все меньше и меньше людей готовят рагу так, как положено. Поэтому, боюсь, что наряду с едой в ресторанах (из-за кризиса - ред.) в итоге снизится и качество блюд дома. Тогда потребитель может купить готовый продукт, даже если он стоит дороже, и просто его растянуть", - сказал шеф-повар.

В этой связи Пиньятьелло также отметил изменение потребительских привычек и отход от традиционной средиземноморской пищевой пирамиды. По его словам, раньше в Италии ели меньше мяса, но лучшего качества: больше говядины и других видов.

"Самым востребованным видом мяса сейчас остается курица, за ней следует свинина, в первую очередь, из-за их доступной цены, а не из-за диетических предпочтений", - сказал специалист. По его словам, структура потребления мяса в Италии сегодня определяется прежде всего его стоимостью.

"Транспорт в Италии, как и во многих странах, в значительной степени зависит от дизельного топлива: на нем работают грузовики и сельхозтехника. В результате рост цен на топливо приводит к цепной реакции. Производитель повышает цены, затем их повышают перевозчики и ритейл, и в итоге все издержки ложатся на конечного потребителя: будь то ресторатор или обычная семья", - заключил Пиньятьелло.