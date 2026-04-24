Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 24.04.2026 (обновлено: 11:58 24.04.2026)
Итальянцы стали покупать дешевые продукты из-за энергокризиса

© AP Photo / Luca Bruno
Покупатели в супермаркете в Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянцы стали покупать более дешевые продукты из-за энергокризиса.
  • Из-за роста цен потребители стали реже готовить блюда, требующие качественных ингредиентов и длительного приготовления, такие как рагу «болоньезе».
  • Структура потребления мяса в Италии сегодня определяется прежде всего его стоимостью: самым востребованным видом мяса остается курица, за ней следует свинина.
РИМ, 24 апр – РИА Новости. Нынешний энергокризис за счет повышения цен на топливо заставил итальянцев снизить качество продуктов на кухнях из-за их стоимости, рассказал РИА Новости итальянский шеф-повар, преподаватель кулинарных курсов Gambero Rosso Алессандро Пиньятьелло.
Он выразил мнение, что блюда, требующие длительного приготовления и качественных ингредиентов, такие как рагу "болоньезе", готовятся все реже.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В ЕК признали, что энергокризис будет иметь социальные последствия в ЕС
22 апреля, 12:55
"К сожалению, все меньше и меньше людей готовят рагу так, как положено. Поэтому, боюсь, что наряду с едой в ресторанах (из-за кризиса - ред.) в итоге снизится и качество блюд дома. Тогда потребитель может купить готовый продукт, даже если он стоит дороже, и просто его растянуть", - сказал шеф-повар.
В этой связи Пиньятьелло также отметил изменение потребительских привычек и отход от традиционной средиземноморской пищевой пирамиды. По его словам, раньше в Италии ели меньше мяса, но лучшего качества: больше говядины и других видов.
"Самым востребованным видом мяса сейчас остается курица, за ней следует свинина, в первую очередь, из-за их доступной цены, а не из-за диетических предпочтений", - сказал специалист. По его словам, структура потребления мяса в Италии сегодня определяется прежде всего его стоимостью.
"Транспорт в Италии, как и во многих странах, в значительной степени зависит от дизельного топлива: на нем работают грузовики и сельхозтехника. В результате рост цен на топливо приводит к цепной реакции. Производитель повышает цены, затем их повышают перевозчики и ритейл, и в итоге все издержки ложатся на конечного потребителя: будь то ресторатор или обычная семья", - заключил Пиньятьелло.
Совет министров Италии в середине марта сократил акцизы на автомобильное топливо в рамках борьбы с ростом цен, возникшим из-за ближневосточного конфликта. Бензин и дизель подешевели на 25 евроцентов. Сокращение акцизов продолжится до 1 мая после нового решения правительства. Несмотря на снижение акцизов, цены на топливо продолжили расти.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и рост российской экономики
14 апреля, 16:58
 
В миреИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала