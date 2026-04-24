18:28 24.04.2026 (обновлено: 18:59 24.04.2026)
Пожар на морском терминале в Туапсе потушили

Город Туапсе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушили.
  • С огнем боролись около 300 человек в течение пяти дней.
  • Состояние морской акватории около города постоянно мониторят.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем", - написал он в Telegram-канале.

Кондратьев отметил, что состояние морской акватории вблизи Туапсе постоянно мониторят. Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ.
ТуапсеПроисшествияКраснодарский крайВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
