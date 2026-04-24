Пожар на морском терминале в Туапсе потушили

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пожар на территории морского терминала в Туапсе полностью потушен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Туапсе на территории морского терминала полностью потушили пожар. Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем", - написал он в Telegram-канале.
Кондратьев отметил, что состояние морской акватории вблизи Туапсе постоянно мониторят. Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ.