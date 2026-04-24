При пожаре в частном доме под Магаданом погибли три человека
06:39 24.04.2026 (обновлено: 12:00 24.04.2026)
При пожаре в частном доме под Магаданом погибли три человека

При пожаре в частном доме в поселке Ола под Магаданом погибли три человека

© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской областиПожар в частном доме в поселке Ола под Магаданом
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в частном доме в поселке Ола под Магаданом погибли три человека.
  • Возгорание было локализовано пожарными в течение 24 минут после прибытия на место.
МАГАДАН, 24 апр - РИА Новости. Тела мужчины и двух женщин обнаружили огнеборцы при тушении пожара в частном доме в поселке Ола под Магаданом, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Подразделения ПЧ-9 областного пожарно-спасательного центра прибыли к месту тушения уже через две минуты после вызова. К моменту их прибытия горела крыша дома. Огнеборцы локализовали возгорание в течение 24 минут. В доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин", - говорится в сообщении.
Дополняется, что причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и дознаватели МЧС России, привлекли экспертов испытательной пожарной лаборатории.
ПроисшествияРоссияМагаданМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
