При пожаре в частном доме под Магаданом погибли три человека

МАГАДАН, 24 апр - РИА Новости. Тела мужчины и двух женщин обнаружили огнеборцы при тушении пожара в частном доме в поселке Ола под Магаданом, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Подразделения ПЧ-9 областного пожарно-спасательного центра прибыли к месту тушения уже через две минуты после вызова. К моменту их прибытия горела крыша дома. Огнеборцы локализовали возгорание в течение 24 минут. В доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин", - говорится в сообщении.