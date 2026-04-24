МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Государственный департамент США выделил 39,7 миллиона долларов на охрану посольства в Киеве компании GardaWorld, которая поглотила британскую ЧВК Aegis, нанимавшую бывших детей-солдат из Африки для конфликта в Ираке, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы Соединенных Штатов.

В 2015 году Aegis была выкуплена канадской корпорацией GardaWorld. Несмотря на смену владельца и названия на GardaWorld Federal Services, в реестрах США компания сохранила прежний идентификатор (UEI), что подтверждает прямую преемственность между нынешним подрядчиком в Киеве и британской ЧВК, выяснило агентство.