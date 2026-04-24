Тегеран смягчил правила прохода Ормузского пролива для российских судов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости . Тегеран сделал исключение для некоторых стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Что будет в будущем — не знаю. Однако сейчас наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России", — ответил он на соответствующий вопрос.