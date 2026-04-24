Тегеран смягчил правила прохода Ормузского пролива для российских судов

- Тегеран сделал исключение для дружественных стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Тегеран сделал исключение для некоторых стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Что будет в будущем — не знаю. Однако сейчас наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России", — ответил он на соответствующий вопрос.
Иран объявил о намерении брать плату за проход через Ормуз, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности. В парламенте ИРИ заявили, что размер пошлины зависит от типа и объема груза, а также степени рисков. Накануне Тегеран впервые получил доход от сборов за транзит.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран заявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов с США.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим перемирия. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут встречу.