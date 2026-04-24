"Самый большой лох": в Польше жестко высказались о шаге против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Варшава сильно прогадала, позволив Евросоюзу утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
Депутат ЕП также выразила свое недовольство и усталость от глупости европейских политиков.
Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.