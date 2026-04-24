Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 24.04.2026
"Самый большой лох": в Польше жестко высказались о шаге против России

Зайончковская-Герник: Польша проиграла, позволив ЕС выделить Украине кредит

Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник назвала решение позволить Евросоюзу утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро ошибкой.
  • По мнению депутата, Польше придется компенсировать этот многомиллиардный кредит.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Варшава сильно прогадала, позволив Евросоюзу утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Все произошло очень быстро! Венгрия разблокировала пожертвование ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро <…> А Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование", — высказалась она.
Депутат ЕП также выразила свое недовольство и усталость от глупости европейских политиков.
Ранее в четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть займ только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Комментируя одобрение данного кредита, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопреки "идиотской логике Брюсселя" эти деньги возьмут не за счет России, а из карманов европейских налогоплательщиков.
В миреРоссияУкраинаПольшаДмитрий МедведевЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала