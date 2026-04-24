Жириновский был уникален как политик, заявил Песков

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был уникален как политик, а также был очень образованным человеком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как политик он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером. Но то, что многие не знают, это, наверное, его образованность. Он был человеком огромных знаний", - сказал Песков.
По его мнению, многие забывают об этом качестве Жириновского за полнотой его эмоциональных выступлений.
"Вот эта образованность меня всегда впечатляла", - подчеркнул Песков.