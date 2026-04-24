Жириновский был уникален как политик, заявил Песков
16:34 24.04.2026
Жириновский был уникален как политик, заявил Песков

Песков: Жириновский был уникален своими эмоциями и взрывным характером

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что Жириновский был уникален как политик.
  • По его словам, Жириновский отличался своими эмоциями и взрывным характером, а также был человеком огромных знаний.
  • Жириновский возглавлял ЛДПР более 30 лет и был депутатом Госдумы всех восьми созывов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был уникален как политик, а также был очень образованным человеком, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как политик он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером. Но то, что многие не знают, это, наверное, его образованность. Он был человеком огромных знаний", - сказал Песков.
По его мнению, многие забывают об этом качестве Жириновского за полнотой его эмоциональных выступлений.
"Вот эта образованность меня всегда впечатляла", - подчеркнул Песков.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
