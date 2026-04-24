Россияне стали чаще покупать предметы для отдыха на природе

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Покупки продуктов и предметов для досуга на природе увеличились на 29% по сравнению с прошлым месяцем, что связывают с активной подготовкой россиян к сезону шашлыков, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Пакет" от Х5.
"Самый большой прирост наблюдается в разделе тарелок и блюд - в апреле куплено в 1,68 раза больше позиций, чем в марте 2026 года. Средний чек покупки составил 304 рубля. Примечательно, что спрос на одноразовую посуду при этом увеличился всего на 3%. На втором месте по росту интереса - товары для кемпинга, частота покупок увеличилась в 1,33 раза за месяц. Средний чек - 348 рублей", - говорится в сообщении.
Увеличение спроса также наблюдается в категориях дров, угля и прочих товаров для шашлыков. В продовольственной корзине рост наблюдается у соусов и напитков. Среди безалкогольной продукции ростом спроса в 28% может похвастаться растворимый кофе, тогда как из алкогольных напитков лидером по росту числа покупок стало пиво (+23%).