14:08 24.04.2026
Россияне стали чаще покупать предметы для отдыха на природе

Покупки продуктов и предметов для отдыха на природе выросли на 29%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупки продуктов и предметов для досуга на природе увеличились на 29% по сравнению с прошлым месяцем.
  • Самый большой прирост наблюдается в разделе тарелок и блюд.
  • Также увеличился спрос на товары для кемпинга и жарки шашлыков (дрова, уголь).
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Покупки продуктов и предметов для досуга на природе увеличились на 29% по сравнению с прошлым месяцем, что связывают с активной подготовкой россиян к сезону шашлыков, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу сервиса "Пакет" от Х5.
"Самый большой прирост наблюдается в разделе тарелок и блюд - в апреле куплено в 1,68 раза больше позиций, чем в марте 2026 года. Средний чек покупки составил 304 рубля. Примечательно, что спрос на одноразовую посуду при этом увеличился всего на 3%. На втором месте по росту интереса - товары для кемпинга, частота покупок увеличилась в 1,33 раза за месяц. Средний чек - 348 рублей", - говорится в сообщении.
Увеличение спроса также наблюдается в категориях дров, угля и прочих товаров для шашлыков. В продовольственной корзине рост наблюдается у соусов и напитков. Среди безалкогольной продукции ростом спроса в 28% может похвастаться растворимый кофе, тогда как из алкогольных напитков лидером по росту числа покупок стало пиво (+23%).
Приготовление шашлыка - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Юрист рассказала, что грозит россиянам за жарку шашлыков на балконе
12 апреля, 11:28
 
