В Подмосковье сформировался снежный покров

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Небольшой снежный покров сформировался в пятницу на востоке Подмосковья, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Небольшой снежок лежал утром на востоке Подмосковья. За день он, конечно, растает", - написала Позднякова в своем канале в "Макс".
Синоптик подчеркнула, что хорошего тепла ждать не приходится.