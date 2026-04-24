Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян на майских праздниках

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прогнозы метеорологов на начало мая в Москве неутешительные. Выходные жителям столицы испортит целый набор погодных факторов.

Когда удастся отдохнуть на природе? И стоит ли ждать потепления?

Холода ударят с новой силой

Комфортно пожарить шашлыки на майские выходные у москвичей не получится: температура воздуха в праздники будет не выше плюс 11 градусов. К тому же в столичном регионе пройдут дожди. Об этом РИА Новости рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Она уточнила , что трудно спрогнозировать, в какой из дней первомайских праздников будут идти дожди, но без осадков совершенно точно в этот период не обойдется.

"То есть тепла и сухой солнечной погоды, по сегодняшнему видению процесса, на первомайские праздники ожидать не приходится", — заключила Позднякова.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, погода отбросила жителей Русской равнины в климатическое прошлое — примерно на три недели назад.

Всему виной — противостояние двух атмосферных гигантов: скандинавского антициклона и циклона, пришедшего с юга и кружившего над Поволжьем. Их дуэль открыла дорогу арктическому воздуху с акватории Баренцева моря.

"Зима с восстановлением временного снежного покрова катком прошлась по востоку, и юго-востоку, и северо-востоку Центральной России (восточные районы Подмосковья, Рязанская, Владимирская, Ивановская, Нижегородская, Костромская области), через отдельные регионы Среднего Поволжья (республики Марий Эл и Чувашия), Волго-Вятский регион (Кировская область) и западные склоны Среднего и Северного Урала (Пермский край и север Свердловской области)", — подчеркнул Тишковец. Отголоски холодной погоды жителям этих регионов следует ждать и в мае.

Надежды на тепло рушатся?

Впрочем, у некоторых специалистов сохраняется осторожный оптимизм. Но рассчитывать на полноценное лето в первой половине мая в европейской части России пока не приходится. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Михаил Любов, доцент Нижегородского государственного университета и фенолог.

По словам исследователя, давать точные прогнозы на праздничные дни сейчас довольно сложно, поскольку атмосфера остается крайне неустойчивой. Однако он не исключает, что в мае ситуация постепенно начнет выправляться

Ожидается, что облаков станет меньше, осадки прекратятся, а солнце начнет по-настоящему прогревать землю, что естественным образом повлечет за собой рост температуры. Потепление, по мнению Любова, все же наступит. При этом фенолог подчеркивает: предсказать, как долго продержится хорошая погода, в данный момент невозможно.

Процесс будет циклическим. Исследователь уверен: в мае стоит ждать еще как минимум одного-двух возвратов холодов, правда, уже без снега.