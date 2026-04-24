Поезд для ВСМ будет абсолютно конкурентоспособным, заявил Никитин

РЫБИНСК, 24 апр - РИА Новости. Российский поезд для высокоскоростной магистрали (ВСМ) будет абсолютно конкурентоспособным относительно мировых образцов, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Мы уже видим, что поезд, который мы построим, он будет абсолютно конкурентоспособен относительно тех образцов, которые есть в мире - китайский, французский", - сказал Никитин на пленарной сессии форума "Инновации. Технологии. Производство", говоря о поезде для ВСМ.
