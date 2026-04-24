В Подмосковье приземлился борт со спасенными из украинского плена бойцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В одном из аэропортов Подмосковья приземлился самолет с возвращенными из украинского плена российскими солдатами.
- Россия вернула 193 военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, взамен передала 193 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самолет с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Российских военных сначала доставили в Белоруссию, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.