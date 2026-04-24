Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье приземлился борт со спасенными из украинского плена бойцами
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:38 24.04.2026 (обновлено: 22:25 24.04.2026)
В Подмосковье приземлился борт со спасенными из украинского плена бойцами

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В одном из аэропортов Подмосковья приземлился самолет с возвращенными из украинского плена российскими солдатами.
  • Россия вернула 193 военнослужащих с подконтрольной киевскому режиму территории, взамен передала 193 боевиков ВСУ.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самолет с возвращенными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 193 бойца, взамен переданы 193 военнопленных ВСУ.
Российских военных сначала доставили в Белоруссию, где им была оказана необходимая психологическая и медицинская помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала