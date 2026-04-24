Вера Подгузова: "Просто капитал-2027" может быть посвящен высокотеху - РИА Новости, 24.04.2026
15:57 24.04.2026
Вера Подгузова: "Просто капитал-2027" может быть посвящен высокотеху

Подгузова: форум "Просто капитал" в 2027 году может быть посвящен высокотеху

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкCтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Cтарший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Очередной форум "Просто капитал" в 2027 году может быть посвящен поддержке и развитию быстрорастущих высокотехнологичных компаний, рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Заявление прозвучало в кулуарах финансового форума "Просто капитал-2026".
"Нынешний форум посвящен региональному развитию, а в следующем году мы, возможно, будем говорить о высокотехнологичных быстрорастущих компаниях, которых все больше и которые становятся основой экономики. И нужно такие компании поддерживать и растить, в том числе и с точки зрения развития регионов. Это и рабочие места, и промышленные кластеры, и участие в кооперационных цепочках больших корпоратов. По сути, за этим будущее", – указала Подгузова.
Она добавила, что форум, сессии которого транслируются на всю страну, традиционно ставит перед рынком и перед банком ПСБ финансовые и экономические задачи на предстоящий год.
"В первую очередь, это повышение благосостояния наших граждан. Мы для себя ищем те пути и решения, как через банковские продукты и услуги мы сможем повысить экономический рост и благосостояние регионов", – отметила топ-менеджер банка.
 
Вера ПодгузоваПСБ (Банк ПСБ)Технологии
 
 
