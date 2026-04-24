Вера Подгузова: регионам нужна синергия власти, бизнеса и финансовое плечо

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Для успешного развития регионов необходима синергия местных властей, бизнеса, а также финансовое плечо, которое предоставляет банк, отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания форума "Просто капитал", посвященного региональному развитию как ключевому фактору экономического роста РФ.

"ПСБ присутствует в каждом субъекте нашей страны, и поэтому мы как широко представленный финансовый институт понимаем, как живут в том или ином регионе, какие стоят задачи и какие вопросы необходимо решить. С другой стороны, тема экономического развития и роста страны в целом кроется именно в регионах. Все они дифференцированы – где-то это промышленный хаб, где-то агро-, логистический или туристический центр. Объединяет всех одно – общие стратегические цели, такие как рост инвестиций в основной капитал, развитие человеческого потенциала, увеличение доходов населения. В их достижении необходима синергия между региональными властями, бизнесом и финансовым сектором, и ПСБ оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении", – указала Подгузова.

Она добавила, что помимо основных задач – поддержки оборонной промышленности и госзаказа – ПСБ поддерживает и другие направления. Так, ПСБ реализует программу строительства льготного жилья для сотрудников ОПК. "Это возможно, потому что есть синергия с региональными властями и теми предприятиями, для сотрудников которых мы строим. И это серьезный вклад в развитие регионов, поддержку для молодых семей, чтобы они оставались в регионе, развивали предприятия, это зачастую несколько поколений. Это тоже важно для промышленности", – отметила топ-менеджер банка.

Она также рассказала о работе банка в новых регионах, где ПСБ поддерживает малый и средний бизнес, помогает строить и восстанавливать энергетическую и другую инфраструктуру, в частности – участвует в возрождении шахт в ЛНР.

Особое внимание банк уделяет поддержке культуры, спорта и туризма в регионах присутствия.