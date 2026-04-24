Задержанный за подготовку теракта против РКН признал участие в группе

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Один из задержанных за подготовку теракта признал, что состоял в группе, где планировали взрывы, поджоги машин сотрудников Роскомнадзора, видео с его признанием публикует ФСБ России.
"Состоял в группе, в которой обсуждали и планировали взрывы, поджоги сотрудников Роскомнадзора", - сказал задержанный молодой человек.
Предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством, сообщила в пятницу ФСБ. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавшие в подготовке этого теракта. Главарь группы, москвич 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.