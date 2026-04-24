ФСБ показала признание задержанной за подготовку теракта против РКН
09:03 24.04.2026 (обновлено: 09:18 24.04.2026)
ФСБ показала признание задержанной за подготовку теракта против РКН

ФСБ: задержанная была менеджером чата, где готовили покушение на замглавы РКН

  • Задержанная за подготовку теракта рассказала, что ее сделали администратором чата, где готовили покушение на замглавы Роскомнадзора.
  • ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль которых планировали подорвать взрывным устройством.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задержанная за подготовку теракта рассказала, что ее сделали администратором чата, где готовили покушение на замглавы Роскомнадзора, видео с ее признанием обнародовала ФСБ России.
"В марте 2026 года вступила в чат, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. Меня сделали администратором группы, где готовилось покушение на замглавы РКН", - сказала задержанная молодая девушка.
Предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством, сообщила в пятницу ФСБ. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавшие в подготовке этого теракта. Главарь группы, москвич, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
Задержание жителя Кубани, собиравшегося вступить в украинское подразделение - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ФСБ показала видео задержания жителя Кубани, планировавшего вступить в ВСУ
Вчера, 11:37
 
ПроисшествияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
