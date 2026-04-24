ФСБ показала признание задержанной за подготовку теракта против РКН

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Задержанная за подготовку теракта рассказала, что ее сделали администратором чата, где готовили покушение на замглавы Роскомнадзора, видео с ее признанием обнародовала ФСБ России.
"В марте 2026 года вступила в чат, где предложила свою помощь в качестве изготовления листовок. Меня сделали администратором группы, где готовилось покушение на замглавы РКН", - сказала задержанная молодая девушка.
Предотвращен теракт в отношении руководителей Роскомнадзора, автомобиль планировали подорвать взрывным устройством, сообщила в пятницу ФСБ. Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, участвовавшие в подготовке этого теракта. Главарь группы, москвич, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.