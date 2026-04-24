Телеведущего Пиманова похоронят 27 апреля

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Журналиста, телеведущего, продюсера Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 27 апреля, сообщил телеканал "Звезда".
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.