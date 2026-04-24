Телеведущего Пиманова похоронят 27 апреля - РИА Новости, 24.04.2026
18:48 24.04.2026 (обновлено: 18:57 24.04.2026)
Телеведущего Пиманова похоронят 27 апреля

Пиманова похоронят 27 апреля на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Евгений ОдиноковАлексей Пиманов
Алексей Пиманов - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Алексей Пиманов. Архивное фото
  • Телеведущего, журналиста и продюсера Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 27 апреля.
  • Он умер на 65-м году жизни от острого инфаркта.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Журналиста, телеведущего, продюсера Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 27 апреля, сообщил телеканал "Звезда".
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни. У него случился острый инфаркт.
"Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище 27 апреля", - говорится в сообщении.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
 
