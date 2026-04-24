Жена Алексея Пиманова назвала причину его смерти

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Причиной смерти журналиста, телеведущего, продюсера Алексея Пиманова стал острый инфаркт, сообщила РИА Новости его жена Ольга.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни.
"Острый инфаркт (стал причиной смерти. — Прим. ред.)", — сказала жена журналиста.
Пиманов на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был автором и ведущим программы "Человек и закон" на Первом канале, а также президентом медиахолдинга "Красная звезда". При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова
23 апреля, 21:36