Трамп отправит на переговоры с Ираном Уиткоффа и Кушнера - РИА Новости, 24.04.2026
18:52 24.04.2026 (обновлено: 19:51 24.04.2026)
Трамп отправит на переговоры с Ираном Уиткоффа и Кушнера

© REUTERS / Sarah MeyssonnierСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с иранской стороной.
  • Вице-президент Джей Ди Вэнс отправит в Исламабад в случае прогресса в переговорах.
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с иранской стороной, в случае прогресса туда готов выехать и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщила в пятницу корреспондент телеканала CNN Алайна Трин из пула Белого дома со ссылкой на источники в американской администрации.
"Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел ИранаАббасом Аракчи… Вице президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс", - написала она в соцсети Х.

До этого момента официального подтверждения участия американской стороны в переговорах не было.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил в пятницу, что Аракчи начинает визит в Пакистан, Оман и РФ. Он проведет встречи с высокопоставленными представителями этих стран, обсудит усилия по завершению конфликта с США, заявил Багаи.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
