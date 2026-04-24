Трамп отправит на переговоры с Ираном Уиткоффа и Кушнера

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправляет своего спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан на переговоры с иранской стороной, в случае прогресса туда готов выехать и вице-президент Джей Ди Вэнс, сообщила в пятницу корреспондент телеканала CNN Алайна Трин из пула Белого дома со ссылкой на источники в американской администрации.
"Трамп направляет своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан для участия в переговорах с министром иностранных дел ИранаАббасом Аракчи… Вице президент будет в состоянии готовности отправиться в Исламабад, если будет прогресс", - написала она в соцсети Х.
До этого момента официального подтверждения участия американской стороны в переговорах не было.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.