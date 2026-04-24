13:35 24.04.2026 (обновлено: 20:55 24.04.2026)
Белоусов обсудил с китайским коллегой двусторонние отношения России и КНР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026
  • Министр обороны России Андрей Белоусов обсудил двусторонние отношения с главой китайского оборонного ведомства Дун Цзюнем.
  • Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, отношений между вооруженными силами, международной и региональной ситуации, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.
ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов с главой китайского оборонного ведомства Дун Цзюнем обсудил двусторонние отношения, международную и региональную ситуацию, а также вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает министерство обороны КНР.
"Стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, отношений между вооруженными силами, международной и региональной ситуации, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении министерства.
Ранее министерство обороны КНР сообщало, что глава ведомства с 23 по 28 апреля посетит Россию и Киргизию.
