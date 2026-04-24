Белоусов обсудил с китайским коллегой двусторонние отношения России и КНР

ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов с главой китайского оборонного ведомства Дун Цзюнем обсудил двусторонние отношения, международную и региональную ситуацию, а также вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает министерство обороны КНР.

"Стороны провели углубленный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, отношений между вооруженными силами, международной и региональной ситуации, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказано в сообщении министерства.