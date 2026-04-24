Несколько сотрудников Пентагона пострадали в ДТП у здания ведомства

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автобус попал в ДТП рядом со зданием Пентагона, в результате аварии пострадали 23 человека, включая, по меньшей мере, 10 сотрудников ведомства, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление отдела корпоративных коммуникаций службы охраны Пентагона.
"Автобус попал в аварию... Пострадали 23 пассажира. Десять из 23 пострадавших — сотрудники министерства войны (американское название минобороны - ред.)", - говорится в заявлении, которое приводит телеканал.
Сообщается, что в результате аварии 18 человек были госпитализированы, а пятерым была оказана помощь на месте.
Причина ДТП не указывается.