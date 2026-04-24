Рейтинг@Mail.ru
Несколько сотрудников Пентагона пострадали в ДТП у здания ведомства
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 24.04.2026 (обновлено: 20:07 24.04.2026)
Несколько сотрудников Пентагона пострадали в ДТП у здания ведомства

В США автобус попал в ДТП рядом с зданием Пентагона, пострадали 23 человека

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автобус попал в ДТП рядом со зданием Пентагона, в результате аварии пострадали 23 человека, включая, по меньшей мере, 10 сотрудников ведомства, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление отдела корпоративных коммуникаций службы охраны Пентагона.
"Автобус попал в аварию... Пострадали 23 пассажира. Десять из 23 пострадавших — сотрудники министерства войны (американское название минобороны - ред.)", - говорится в заявлении, которое приводит телеканал.
Сообщается, что в результате аварии 18 человек были госпитализированы, а пятерым была оказана помощь на месте.
Причина ДТП не указывается.
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
В США автомобиль врезался в толпу людей, 13 человек пострадали
5 апреля, 03:24
 
В миреМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала