СМИ: Пентагон не может найти финансирование для пополнения боеприпасов

12:09 24.04.2026 (обновлено: 12:22 24.04.2026)
NYT: Пентагон не может добиться финансирования для пополнения боеприпасов

Здание Пентагона в Вашингтоне, США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон не может добиться финансирования для ускоренного восстановления запасов критически важных боеприпасов.
  • За время операции против Ирана ВС США израсходовали 1100 высокоточных крылатых ракет JASSM и более 1200 ракет-перехватчиков комплекса Patriot.
  • США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Пентагон до сих пор не может добиться финансирования для ускоренного восстановления запасов критически важных боеприпасов, потраченных в ходе конфликта США и Израиля с Ираном, сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.
В январе оборонная компания Lockheed Martin подписала рамочное соглашение с министерством войны о четырехкратном увеличении производства систем противовоздушной обороны (ПВО) THAAD.
"Чиновники заявили, что никаких шагов к тому, чтобы действительно начать расширенное производство, предпринято не было, поскольку Пентагон изо всех сил пытался найти финансирование", - пишет газета, добавляя, что ведомство все еще ждет одобрения конгрессом дополнительного выделения средств.
Отмечается, что пока финансирование не одобрено, американские вооруженные силы стремительно расходуют существующие боезапасы.
Среди наиболее быстро расходуемых боеприпасов издание выделило высокоточные крылатые ракеты JASSM (Joint Air-Surface Standoff Missiles). Как рассказали газете чиновники, за время операции против Ирана ВС США израсходовали 1100 ракет, стоящих по 1,1 миллиона долларов, оставив в запасе только 1500 единиц.
Более того, американские военные также израсходовали более 1200 ракет-перехватчиков комплекса Patriot. При этом, по информации издания, за весь 2025 год было произведено всего 600 ракет, стоящих по 4 миллиона долларов за единицу.
В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.
В начале апреля газета Washington Post сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа уменьшит сумму запроса в конгрессе на дополнительное финансирование операции против Ирана с более 200 миллиардов долларов до 80-100 миллиардов долларов.
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампМинистерство обороны СШАLockheed MartinВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
