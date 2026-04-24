Во Франции прошли показы фильмов фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Показы фильмов фестиваля "RT.Док: Время наших героев" состоялись в одном из кинотеатров Парижа в нескольких кварталах от Лувра, сообщили в пресс-службе RT.
"В кинотеатре Cinéma Saint-André des Arts, всего в нескольких кварталах от Лувра, состоялись показы фестиваля "RT.Док: Время наших героев". Многие зрители пришли впервые, чтобы увидеть запрещенные на Западе фильмы о Донбассе. Это было для них настоящим откровением", - говорится в сообщении.
Уточняется, что генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева записала обращение к гостям из города-героя Донецка и передала французам в дар флаг с образом Спаса Нерукотворного, под которым воюют бойцы ВС РФ в Донбассе. Также в дар была передана легендарная донецкая стальная роза, созданная из осколков снарядов.
"Это наш первый фестиваль во Франции. Именно в европейских странах показы наших фильмов, наши фестивали проходят примерно так: без анонсов, без рекламы. Иногда фактически подпольно", - отметила Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.
В ходе фестиваля был представлен фильм руководителя бюро РИА Новости в Ливане Михаила Алаеддина и военного документалиста RT Ольги Кирий "Восток. Непокоренный", лента Ольги Кирий и Артема Сомова "Я живой", а также фильм "8 дней на Донбассе" и лента турецких документалистов "От Кызылдере до Газы".
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится с 2023 года, он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов.