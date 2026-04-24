Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 24.04.2026
Во Франции прошли показы фильмов фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОткрытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Показы фильмов фестиваля "RT.Док: Время наших героев" состоялись в кинотеатре Парижа в нескольких кварталах от Лувра.
  • Генеральный продюсер мероприятия записала обращение к гостям из Донецка и передала в дар флаг с образом Спаса Нерукотворного и стальную розу, созданную из осколков снарядов.
  • На мероприятии представили картины "Восток. Непокоренный", "Я живой", "8 дней на Донбассе" и "От Кызылдере до Газы".
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Показы фильмов фестиваля "RT.Док: Время наших героев" состоялись в одном из кинотеатров Парижа в нескольких кварталах от Лувра, сообщили в пресс-службе RT.
"В кинотеатре Cinéma Saint-André des Arts, всего в нескольких кварталах от Лувра, состоялись показы фестиваля "RT.Док: Время наших героев". Многие зрители пришли впервые, чтобы увидеть запрещенные на Западе фильмы о Донбассе. Это было для них настоящим откровением", - говорится в сообщении.
Уточняется, что генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева записала обращение к гостям из города-героя Донецка и передала французам в дар флаг с образом Спаса Нерукотворного, под которым воюют бойцы ВС РФ в Донбассе. Также в дар была передана легендарная донецкая стальная роза, созданная из осколков снарядов.
"Это наш первый фестиваль во Франции. Именно в европейских странах показы наших фильмов, наши фестивали проходят примерно так: без анонсов, без рекламы. Иногда фактически подпольно", - отметила Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.
В ходе фестиваля был представлен фильм руководителя бюро РИА Новости в Ливане Михаила Алаеддина и военного документалиста RT Ольги Кирий "Восток. Непокоренный", лента Ольги Кирий и Артема Сомова "Я живой", а также фильм "8 дней на Донбассе" и лента турецких документалистов "От Кызылдере до Газы".
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" проводится с 2023 года, он объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". Коллекция фестиваля насчитывает более 200 фильмов.
ДонбассПарижДонецкВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала