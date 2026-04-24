Овчинский: в Бутырском районе освободили площадку для дома по реновации

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Бутырском районе Москвы освободили площадку для возведения дома в рамках реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что дом возведут на улице Добролюбова, во владении 25.

"Жители снесенного дома по улице Добролюбова переехали в новые дома, построенные в рамках программы реновации. На месте сноса возведут новый жилой комплекс площадью около 16 тысяч квадратных метров. Дворовую территорию озеленят и комплексно благоустроят", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Всего в Бутырском районе, по его словам, в программу реновации вошли 27 домов.

Овчинский также уточнил, что три расселенных дома из семи демонтированы.