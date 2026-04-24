Печорские школьники приняли участие в масштабном проекте ко Дню Победы

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Школьники города Печоры Псковской области приняли участие в презентации мобильной экспозиции "Освобожденная Европа", которая прошла в Печорской центральной районной библиотеке в преддверии 9 мая, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Выставка представляет собой уникальный информационный комплекс материалов, который является частью проекта "Освобождение. Мир народам". Основу экспозиции составляют фотоматериалы 1944-1945 гг. из фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
Экспозиция демонстрирует ключевые моменты освобождения различных территорий: от Ясско-Кишиневской операции и вступления советских войск в Румынию в 1944 году до взятия Берлина весной 1945 года. Отдельный раздел посвящен освобождению узников концентрационных лагерей.
© Фото предоставлено Печорской центральной районной библиотекой Псковской области
Печорская центральная районная библиотека стала одной из нескольких площадок, которые получили модули комплексной мобильной экспозиции от Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В.Я. Курбатова, сообщила заместитель генерального директора научной библиотеки Анна Семенова.
"Нам важно, чтобы правда о войне и освобождении не осталась только в архивах и школьных параграфах. Эта экспозиция — готовый инструмент для библиотек, школ, домов культуры, и мы благодарны коллегам из РИА Новости за такую продуманную работу. При этом выставка не ощущается как "методичка": каждый планшет — это маленькая дверь в прошлое, а QR-коды ведут к большому массиву материалов и к подкасту, который слушается на одном дыхании. Мы видим, как подростки на экскурсии по выставке сначала из любопытства наводят телефон на QR-код, а через минуту уже полностью погружены в историю родной страны. И когда ребята задают вопросы, спорят, делятся впечатлениями — понимаешь: это и есть живая память, а не просто стенды. Ради этого и работаем", — рассказала она.
Открытие выставки прошло торжественно и очень эмоционально, гости с интересом знакомились с фотографиями, рассказывающими о ключевых этапах войны и освободительных операциях, отметила директор Печорской центральной районной библиотеки Юлия Бабушкина.
"Мероприятие вызвало живой отклик у посетителей, многие делились своими впечатлениями и благодарили за возможность лучше понять исторические события. Экспозиция обещает стать важным источником памяти и знаний для всех посетителей. Особенно важно, что открытие состоялось в преддверии Дня Победы – праздника, который объединяет всю страну в памяти о героическом прошлом. Мы надеемся, что выставку посетят многие жители нашего округа", – подчеркнула она.
Экспозиция продолжит свою работу до конца мая.