В Оренбурге арестовали контрабандиста, пытавшегося провезти 100 попугаев

УФА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Оренбурге отправил под домашний арест иностранного контрабандиста, который пытался без документов провезти через границу с Казахстаном 100 попугаев, девять из которых оказались редкими и стоили более миллиона рублей, сообщает Дзержинский суд города.
В начале апреля пресс-служба Федеральной таможенной службы России сообщила, что на международном автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области гражданин Узбекистана в микроавтобусе пытался незаконно перевезти через государственную границу РФ более 100 птиц, девять из которых относятся к категории стратегически важных ресурсов фауны - жако, тибетский улар. Мужчина следовал из Узбекистана в Московскую область через территорию Казахстана.
Общая стоимость девяти редких птиц превысила миллион рублей. Всех пернатых отправили в зоопарк Ульяновска на карантин. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.
"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток до 22 мая. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении суда.
В Симферополе женщина напала на врача в больнице
Вчера, 23:13