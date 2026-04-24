Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 24.04.2026
В Оренбурге арестовали контрабандиста, пытавшегося провезти 100 попугаев

В Оренбурге осудили контрабандиста за попытку ввоза в Россию 100 попугаев

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Оренбурге отправил под домашний арест иностранного контрабандиста, который пытался без документов провезти через границу с Казахстаном более 100 попугаев.
  • Девять птиц оказались редкими и стоили более миллиона рублей.
  • Всех пернатых отправили в зоопарк Ульяновска на карантин, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.
УФА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Оренбурге отправил под домашний арест иностранного контрабандиста, который пытался без документов провезти через границу с Казахстаном 100 попугаев, девять из которых оказались редкими и стоили более миллиона рублей, сообщает Дзержинский суд города.
В начале апреля пресс-служба Федеральной таможенной службы России сообщила, что на международном автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области гражданин Узбекистана в микроавтобусе пытался незаконно перевезти через государственную границу РФ более 100 птиц, девять из которых относятся к категории стратегически важных ресурсов фауны - жако, тибетский улар. Мужчина следовал из Узбекистана в Московскую область через территорию Казахстана.
Общая стоимость девяти редких птиц превысила миллион рублей. Всех пернатых отправили в зоопарк Ульяновска на карантин. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.
"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток до 22 мая. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении суда.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В Симферополе женщина напала на врача в больнице
Вчера, 23:13
 
ПроисшествияРоссияОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала