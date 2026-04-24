В Оренбурге арестовали контрабандиста, пытавшегося провезти 100 попугаев

УФА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Оренбурге отправил под домашний арест иностранного контрабандиста, который пытался без документов провезти через границу с Казахстаном 100 попугаев, девять из которых оказались редкими и стоили более миллиона рублей, сообщает Дзержинский суд города.