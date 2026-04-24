Опрос показал, сколько россиян готовы пройти собеседование с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Готовность пройти собеседование с нейросетью без участия рекрутера выразили 17% женщин и 18% мужчин в России.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой к такому собеседованию открыты в основном молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Готовность пройти собеседование с нейросетью без участия рекрутера выразили 17% женщин и 18% мужчин в России, однако еще 28% настороженно относятся к подобной инициативе, говорится в результатах опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru

В опросе приняли участие 3 тысячи граждан. Данных о погрешности не приводилось.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, которые приводит " Газета.Ru ", к нейросетевому собеседованию открыты в основном молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, в то время как использование ИИ как помощника рекрутера при собеседовании допускают 47% опрошенных в том же возрастном диапазоне.

"Готовность пройти собеседование исключительно с нейросетью выразили 17% женщин и 18% мужчин. В "разрезе" возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 22% опрошенных до 18 лет", - рассказала Игнатова "Газете.Ru".

Она также пояснила, что частичное использование ИИ в качестве помощника рекрутера допускают 49% подростков до 18 лет и 47% респондентов в возрасте 18-24 лет.