13:50 24.04.2026 (обновлено: 13:52 24.04.2026)
Опрос показал, сколько россиян готовы пройти собеседование с ИИ

Hh.ru: 17% россиян готовы к собеседованию с нейросетью без участия рекрутера

Девушка за компьютером. Архивное фото
  • Готовность пройти собеседование с нейросетью без участия рекрутера выразили 17% женщин и 18% мужчин в России.
  • По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой к такому собеседованию открыты в основном молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Готовность пройти собеседование с нейросетью без участия рекрутера выразили 17% женщин и 18% мужчин в России, однако еще 28% настороженно относятся к подобной инициативе, говорится в результатах опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru.
В опросе приняли участие 3 тысячи граждан. Данных о погрешности не приводилось.
По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, которые приводит "Газета.Ru", к нейросетевому собеседованию открыты в основном молодые респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, в то время как использование ИИ как помощника рекрутера при собеседовании допускают 47% опрошенных в том же возрастном диапазоне.
"Готовность пройти собеседование исключительно с нейросетью выразили 17% женщин и 18% мужчин. В "разрезе" возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 22% опрошенных до 18 лет", - рассказала Игнатова "Газете.Ru".
Она также пояснила, что частичное использование ИИ в качестве помощника рекрутера допускают 49% подростков до 18 лет и 47% респондентов в возрасте 18-24 лет.
Сейчас к нейросетям в сфере рекрутмента относятся больше как к помощникам, обеспечивающим большую степень объективности. Однако финальное решение все равно остается за человеком. Среди тех, кто допускает только частичное использование ИИ, лидируют представители домашнего и обслуживающего персонала - их 61%.
