Массовому уничтожению людей по нацпризнаку нет оправдания, заявил Путин

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам памятных мероприятий, посвящённых 111-й годовщине геноцида армян, отметил, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет оправдания.
Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Уверены, что политике массового уничтожения и депортации людей по национальному признаку нет и не может быть оправдания, и международное сообщество должно объединить усилия для того, чтобы подобное варварство никогда и нигде не повторилось", - говорится в приветствии.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллионов представителей этого народа. Факт геноцида армян в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Ранее Пашинян подтвердил сделанное главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
