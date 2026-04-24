В Брянской области объявили беспилотную опасность.

БРЯНСК, 24 апр – РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 24.04.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал глава региона.
Богомаз посоветовал тем, кто находится на улице или в автотранспорте, направляться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.