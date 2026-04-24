В Новокузнецке обрушилась часть аварийного дома.

КЕМЕРОВО, 24 апр – РИА Новости. Часть аварийного дома обрушилась в Новокузнецке Кемеровской области, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Денис Ильин.
"Информирую о ситуации на Челюскина, 24. Дом признан аварийным, было принято решение о его расселении, все жильцы были об этом уведомлены в прошлом году. Часть из них отказалась покидать помещения. Сегодня произошло разрушение конструкций части нежилого здания. Пострадавших нет", – написал Ильин.
Он уточнил, что доступ в здание ограничен, на месте работают профильные службы.
"Жителям повторно предложен переезд в маневренный фонд до момента выкупа аварийных помещений в текущем году. Ситуацию держу на личном контроле", – добавил мэр.