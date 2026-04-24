На юге Украины прогремели взрывы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Спустя некоторое время телеканал сообщи о еще одном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Николаевской области.