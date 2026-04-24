Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал об издевательствах украинских нацбатов над пленными
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 24.04.2026
Мирошник рассказал об издевательствах украинских нацбатов над пленными

Мирошник: украинские националисты отличились в издевательствах над пленными

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские нацбатальоны "особо отличились" в издевательствах над гражданским населением и военнопленными, заявил посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
  • На территории Харьковской области и Донбасса у таких формирований есть тайные тюрьмы, сообщил он.
  • По его словам, участники этих подразделений принимали активное участие в вылазке в Курскую область и действовали в Белгородской области.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украинские националистические формирования "особо отличились" в издевательствах над гражданским населением и военнопленными, на территории Донбасса и Харьковской области у них есть тайные тюрьмы, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Могу выделить особо отличившихся. Это как правило националистические формирования, которые отличаются не только в виде издевательств над гражданским населением, но и в виде издевательств над военнопленными", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Как отметил Мирошник, националистические формирования имеют тайные тюрьмы на территории Харьковской области и Донбасса, где происходят эти издевательства. Кроме того, участники этих подразделений принимали активное участие в вылазке в Курскую область, действовали в Белгородской области.
"Есть политическая установка на то, что Украина ведет войну против гражданского населения. Своими достижениями они считают удары по промышленным объектам, по энергетике", - добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассХарьковская областьРоссияРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала