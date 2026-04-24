Мирошник рассказал об издевательствах украинских нацбатов над пленными

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украинские националистические формирования "особо отличились" в издевательствах над гражданским населением и военнопленными, на территории Донбасса и Харьковской области у них есть тайные тюрьмы, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Могу выделить особо отличившихся. Это как правило националистические формирования, которые отличаются не только в виде издевательств над гражданским населением, но и в виде издевательств над военнопленными", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Как отметил Мирошник, националистические формирования имеют тайные тюрьмы на территории Харьковской области и Донбасса, где происходят эти издевательства. Кроме того, участники этих подразделений принимали активное участие в вылазке в Курскую область, действовали в Белгородской области.
"Есть политическая установка на то, что Украина ведет войну против гражданского населения. Своими достижениями они считают удары по промышленным объектам, по энергетике", - добавил он.
