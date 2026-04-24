На Украине воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников, заявили силовики - РИА Новости, 24.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
22:07 24.04.2026
На Украине воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников, заявили силовики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников.
  • Часть из них достаточно быстро разрывают контракт с ВСУ.
  • Среди наемников семь тысяч — колумбийцы.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине воюют до 16,5 тысяч иностранных наемников, часть из которых достаточно быстро разрывают контракт с ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Речь идёт о 16,5 тысячах человек, 7 тысяч из которых колумбийцы", — рассказали силовики.
По словам собеседника агентства, большая часть иностранцев разрывает контракт с ВСУ достаточно быстро и остается на Украине или же уезжает в страны ЕС.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКолумбияРоссияГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
