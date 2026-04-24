Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Украине воюют до 16,5 тысяч иностранных наемников, часть из которых достаточно быстро разрывают контракт с ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Речь идёт о 16,5 тысячах человек, 7 тысяч из которых колумбийцы", — рассказали силовики.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
