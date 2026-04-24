Источник: колумбийских наемников ВСУ судьба Украины не интересует - РИА Новости, 24.04.2026
04:40 24.04.2026
Источник: колумбийских наемников ВСУ судьба Украины не интересует

Украинские наемники. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Источник, знакомый с наемническим рынком на Украине, заявил, что колумбийских наемников ВСУ интересуют только деньги.
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Колумбийским наемникам ВСУ нет дела до Украины, их интересуют только деньги, заявил в беседе с РИА Новости на условиях анонимности источник, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на Ближний Восток и хорошо знакомый с наемническим рынком на Украине.
"Колумбийцы не едут на Украину, потому что переживают за нее… Их цель сугубо экономическая – получить личную выгоду", - отметил он.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
