Набиуллина ответила на вопрос, когда наденет брошку

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что время для брошек, которые использовались ею как один из каналов коммуникации с рынком, еще не пришло.

Впервые без брошки на традиционной пресс-конференции Набиуллина пришла в конце февраля 2022 года. С тех пор глава регулятора с украшением не появлялась.