Набиуллина не видит признаков переохлаждения экономики в России - РИА Новости, 24.04.2026
15:40 24.04.2026 (обновлено: 16:02 24.04.2026)
Набиуллина не видит признаков переохлаждения экономики в России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Признаков переохлаждения экономики, а именно существенного роста безработицы, падения инфляции ниже цели и сокращения доходов населения, в России нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"С тезисом о переохлаждении мы не согласны... Для того, чтобы говорить о переохлаждении, должны быть признаки этого переохлаждения, которые прежде всего выражаются в существенном росте безработицы, в том, что инфляция падает ниже цели, в том, что сокращаются доходы населения - ни первого, ни второго, ни третьего нет", - сказала она, выступая на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.
При этом Набиуллина отметила, что рынок близок к состоянию, когда перегрев спроса исчерпан - разрыв закрывается. Важно, чтобы он не открылся снова, поэтому нужна очень аккуратная денежно-кредитная политика, сказала она.
"Считаем, что сейчас мы в такой точке, когда возможности производственные, расширение производства товаров и услуг соответствуют тем темпам роста спроса, которые сейчас есть", - добавила Набиуллина.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Аксаков дал прогноз по ключевой ставке
13 февраля, 14:35
 
