Набиуллина озвучила прогноз по инфляции в 2026 году

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Инфляция в России в 2026 году будет ближе к верхней границе прогноза Банка России в 4,5-5,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона, поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на пол процентного пункта вверх", - сказала она в ходе пресс-конференции