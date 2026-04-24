Набиуллина озвучила прогноз по инфляции в 2026 году
15:17 24.04.2026 (обновлено: 15:28 24.04.2026)
Набиуллина озвучила прогноз по инфляции в 2026 году

Набиуллина: инфляция в 2026 году будет ближе к верхней границе прогноза ЦБ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
  • Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России в 2026 году будет ближе к верхней границе прогноза Банка России в 4,5-5,5%.
  • Банк России сохранил прогноз инфляции на 2027 и 2028 годы на уровне 4%.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Инфляция в России в 2026 году будет ближе к верхней границе прогноза Банка России в 4,5-5,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"По инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона, поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на пол процентного пункта вверх", - сказала она в ходе пресс-конференции
Согласно среднесрочному прогнозу Банк России сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз по инфляции на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
