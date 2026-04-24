Рейтинг@Mail.ru
Мямлина: объем размещения ЦФА в 2026 году может вырасти вдвое - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 24.04.2026 (обновлено: 19:40 24.04.2026)
© Фото : пресс-служба ПСБ
Заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина
Заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина
Заместитель председателя банка ПСБ Ольга Мямлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В 2026 году совокупный объем размещений на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) может вырасти вдвое и достичь трех триллионов рублей, сообщила зампредседателя ПСБ Ольга Мямлина.
Заявление прозвучало на VIII финансовом форуме "Просто капитал". На нем прошла дискуссия, посвященная использованию ЦФА в повседневной экономике.
По словам Мямлиной, сегодня уже ни у кого не возникает сомнений, что этот рынок состоялся.
"ЦФА перестали быть нишевым инструментом и занимают прикладное место в финансировании, расчетах и новых инвестиционных моделях. Скептиков становится меньше, хотя они остаются. Однако на практике компании все чаще используют ЦФА для решения прикладных задач", – отметила Мямлина, открывая сессию "ЦФА в повседневной экономике".
Один из главных вопросов, который встает сейчас, – найти точки роста отрасли, отметила Мямлина.
По мнению экспертов, принявших участие в сессии, в будущем ЦФА должны стать конвергентным инструментом, который позволит перемещать активы с традиционного рынка в цифровой. Эта сфера должна развиваться естественно и позволять инвесторам наиболее выгодно размещать свои средства.
По словам одного из участников дискуссии, депутата Госдумы Анатолия Аксакова, развитию сферы, в том числе, будет способствовать новый федеральный закон "О цифровой валюте и цифровых правах", который на сегодняшний день уже прошел первое чтение в Госдуме. Он устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалюты).
По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, регулируя этот рынок, власти активно изучают запросы бизнеса и граждан для того, чтобы снизить издержки и повысить экономическую активность. В будущем ЦФА можно будет использовать для "упаковки" самых разных продуктов, например, в сфере недвижимости или страхования. Потенциал у этой сферы большой.
Участники сессии также отметили, что 2026 год может стать переломным для рынка ЦФА. В России принимаются законы, которые откроют доступ пользователям в публичный блокчейн. Это, в свою очередь, выведет сферу на новый технологический уровень.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ФинансыБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала