Мямлина: объем размещения ЦФА в 2026 году может вырасти вдвое

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В 2026 году совокупный объем размещений на рынке цифровых финансовых активов (ЦФА) может вырасти вдвое и достичь трех триллионов рублей, сообщила зампредседателя ПСБ Ольга Мямлина.

Заявление прозвучало на VIII финансовом форуме "Просто капитал". На нем прошла дискуссия, посвященная использованию ЦФА в повседневной экономике.

По словам Мямлиной, сегодня уже ни у кого не возникает сомнений, что этот рынок состоялся.

"ЦФА перестали быть нишевым инструментом и занимают прикладное место в финансировании, расчетах и новых инвестиционных моделях. Скептиков становится меньше, хотя они остаются. Однако на практике компании все чаще используют ЦФА для решения прикладных задач", – отметила Мямлина, открывая сессию "ЦФА в повседневной экономике".

Один из главных вопросов, который встает сейчас, – найти точки роста отрасли, отметила Мямлина.

По мнению экспертов, принявших участие в сессии, в будущем ЦФА должны стать конвергентным инструментом, который позволит перемещать активы с традиционного рынка в цифровой. Эта сфера должна развиваться естественно и позволять инвесторам наиболее выгодно размещать свои средства.

По словам одного из участников дискуссии, депутата Госдумы Анатолия Аксакова, развитию сферы, в том числе, будет способствовать новый федеральный закон "О цифровой валюте и цифровых правах", который на сегодняшний день уже прошел первое чтение в Госдуме. Он устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалюты).

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, регулируя этот рынок, власти активно изучают запросы бизнеса и граждан для того, чтобы снизить издержки и повысить экономическую активность. В будущем ЦФА можно будет использовать для "упаковки" самых разных продуктов, например, в сфере недвижимости или страхования. Потенциал у этой сферы большой.