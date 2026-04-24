Житель Омска, натравивший на женщину собаку, ранее уже совершал нападения - РИА Новости, 24.04.2026
16:48 24.04.2026 (обновлено: 19:03 24.04.2026)
Житель Омска, натравивший на женщину собаку, ранее уже совершал нападения

© Омская полиция/TelegramЖитель Омска натравил бойцовскую собаку на женщину
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У Валерии Беловой, скончавшейся после избиения и нападения собаки в Омске, уже был конфликт с хозяином пса: она вступилась за другую женщину, на которую тот натравил своего стаффордширского терьера.
  • Впоследствии мужчина узнал ее на улице и избил. Зоозащитница отказалась от госпитализации из-за необходимости ухаживать за собаками, которые находились на ее попечении.
ОМСК, 24 апр - РИА Новости. Мужчина, избивший омичку Валерию Белову и натравивший на нее собаку, ранее уже нападал на женщин и развлекался травлей животных, сообщила РИА Новости ее подруга Анастасия Анина.
В конце марта в полицию поступило заявление от пострадавшей 35-летней Валерии Беловой. Во время прогулки с тремя собаками во дворе дома по улице 21-й Амурской в Омске двое нетрезвых мужчин с собакой напали на нее и избили. После нападения на Белову было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия". От госпитализации, сразу после нападения, женщина отказалась, так как на ее попечении находилось пять собак, среди которых есть неходячие и возрастные. Сейчас животные находятся на передержке.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Жителя Омска оштрафовали за публикацию поддельной фотографии Чубайса
19 апреля, 08:32
В пятницу на ее странице в соцсетях появилась информация о том, что женщина умерла у себя в квартире. В региональном УМВД и СУСК РФ по Омской области подтвердили эту информацию. Ее подруга Анастасия Анина поделилась подробностями случившегося.
По ее словам, ранее у ее подруги с этим мужчиной уже был конфликт, а местные жители рассказывали, что он развлекался тем, что натравливал своего стаффордширского терьера на бродячих собак.
"Один раз он натравил его на женщину, Лера вступилась за нее и отбила. Когда он проходил мимо, то узнал ее. Он напал на нее и избил", - рассказал подруга погибшей.
Анина отметила, что ее подруга помогала приютам животных. По ее словам, у Беловой было пять собак, каждая из которых нуждалась в помощи Леры.
Сама погибшая женщина ранее писала у себя на странице во "ВКонтакте", что после избиения ей пришлось отказаться от госпитализации, так как у нее пять собак, но позже у нее начались осложнения, она неоднократно теряла сознание у себя дома.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Крыму возбудили дело против мужчины, съевшего своих собак
19 ноября 2025, 20:47
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская область
 
 
