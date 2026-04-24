Семье погибшего при теракте в Москве сотрудника ГАИ вручили орден
18:44 24.04.2026
Семье погибшего при теракте в Москве сотрудника ГАИ вручили орден

Семье погибшего при теракте в Москве сотрудника ГАИ вручили орден Мужества

© Фото : Ирина Волк/TelegramДенис Братущенко
24.04.2026
© Фото : Ирина Волк/Telegram
Денис Братущенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала в Москве, вручили орден Мужества.
  • Офицера посмертно наградили указом Путина за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
  • Теракт произошел в ночь на 24 февраля: к трем сотрудникам ДПС подошел уроженец Удмуртии, после чего произошел взрыв.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орден Мужества вручили семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Орден Мужества вручили семье погибшего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что указом президента России Владимира Путина офицер посмертно награжден за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
"Коллеги и руководство почтили память боевого товарища у Мемориала погибших сотрудников", - добавили в главке.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По версии СК, к трем сотрудникам ДПС подошел уроженец Удмуртии, произошел взрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник, еще двое сотрудников были госпитализированы.
ОбществоМоскваРоссияВладимир ПутинГИБДД МВД РФМемориалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
