Семье погибшего при теракте в Москве сотрудника ГАИ вручили орден

- Теракт произошел в ночь на 24 февраля: к трем сотрудникам ДПС подошел уроженец Удмуртии, после чего произошел взрыв.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Орден Мужества вручили семье сотрудника столичного ГАИ Дениса Братущенко, погибшего при теракте у Савеловского вокзала в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Орден Мужества вручили семье погибшего старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко", - говорится в канале главка на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что указом президента России Владимира Путина офицер посмертно награжден за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга.
"Коллеги и руководство почтили память боевого товарища у Мемориала погибших сотрудников", - добавили в главке.