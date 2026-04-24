13:06 24.04.2026 (обновлено: 14:12 24.04.2026)
В Москве мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом

В Москве мужчину, упавшего под поезд в метро, оштрафовали на 20 тысяч рублей

© Петровка, 38/MAXМужчина упал на путь перед прибывавшим электропоездом на станции метро "Красносельская" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина упал на рельсы перед прибывающим электропоездом на станции метро «Красносельская» в Москве.
  • Благодаря профессионализму машиниста трагедии удалось избежать.
  • Суд назначил мужчине административный штраф в 20 тысяч рублей за нарушение требований транспортной безопасности.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мужчина, уткнувшись в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь перед прибывавшим электропоездом на станции метро "Красносельская" в Москве, суд назначил ему административный штраф в 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На станции "Красносельская" пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом. Благодаря профессионализму машиниста состава трагедии удалось избежать", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что электропоезд остановился в критической близости от упавшего человека. Незамедлительно на место происшествия прибыли полицейские, пассажира подняли на платформу и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В отношении молодого человека составили административный материал по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований транспортной безопасности). Суд назначил ему административный штраф в 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции также провели с ним профилактическую беседу.
Мужчина повалил девушку на платформу на станции Новаторская в столичном метро, пытаясь выхватить ее телефон - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Москве мужчина повалил девушку на платформу, пытаясь украсть ее телефон
20 февраля, 12:36
 
