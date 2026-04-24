В Москве мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом

Мужчина упал на путь перед прибывавшим электропоездом на станции метро "Красносельская" в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мужчина, уткнувшись в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь перед прибывавшим электропоездом на станции метро "Красносельская" в Москве, суд назначил ему административный штраф в 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"На станции "Красносельская" пассажир, смотря в экран смартфона, не заметил края платформы и упал на путь непосредственно перед прибывавшим электропоездом. Благодаря профессионализму машиниста состава трагедии удалось избежать", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что электропоезд остановился в критической близости от упавшего человека. Незамедлительно на место происшествия прибыли полицейские, пассажира подняли на платформу и доставили в отдел полиции для разбирательства.