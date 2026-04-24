В ОП предупредили о волне мошенничества перед школьными экзаменами

Краткий пересказ от РИА ИИ Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил об активизации мошеннических атак на подростков в конце апреля и начале мая.

Школьники в этот период проходят промежуточные аттестации, ОГЭ и ЕГЭ, что делает их более уязвимыми к цифровым угрозам.

Эксперт порекомендовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Активизация мошеннических атак на подростков ожидается в конце апреля и начале мая на фоне экзаменационного периода, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В конце апреля - начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию", - сказал Машаров

Он напомнил, что в настоящее время школьники проходят промежуточные аттестации, а впереди их ждут ОГЭ и ЕГЭ, что повышает нагрузку и делает подростков более уязвимыми к цифровым угрозам.

"В этот период времени школьники активно пользуются различными ресурсами для подготовки и успешной сдачи, переходят, в том числе, по фишинговым ссылкам. Самое главное в этот период времени - родительская помощь и контроль", - добавил собеседник агентства.