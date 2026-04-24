Рейтинг@Mail.ru
В ОП предупредили о волне мошенничества перед школьными экзаменами - РИА Новости, 24.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 24.04.2026 (обновлено: 03:14 24.04.2026)
В ОП предупредили о волне мошенничества перед школьными экзаменами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предупредил об активизации мошеннических атак на подростков в конце апреля и начале мая.
  • Школьники в этот период проходят промежуточные аттестации, ОГЭ и ЕГЭ, что делает их более уязвимыми к цифровым угрозам.
  • Эксперт порекомендовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Активизация мошеннических атак на подростков ожидается в конце апреля и начале мая на фоне экзаменационного периода, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"В конце апреля - начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию", - сказал Машаров.
Продажа товаров к началу дачного сезона - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Мошенники подделывают сайты магазинов с товарами для дачников
22 апреля, 02:48
Он напомнил, что в настоящее время школьники проходят промежуточные аттестации, а впереди их ждут ОГЭ и ЕГЭ, что повышает нагрузку и делает подростков более уязвимыми к цифровым угрозам.
"В этот период времени школьники активно пользуются различными ресурсами для подготовки и успешной сдачи, переходят, в том числе, по фишинговым ссылкам. Самое главное в этот период времени - родительская помощь и контроль", - добавил собеседник агентства.
Эксперт также порекомендовал родителям интересоваться учебой детей и помогать им справляться со стрессом, так как неудовлетворительные результаты и нестабильное эмоциональное состояние могут привести к негативным последствиям и повысить уязвимость подростков к влиянию мошенников, а в отдельных случаях - к росту агрессии и риску противоправного поведения.​
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Россиянам рассказали, как распознать, что знакомого взломали мошенники
21 апреля, 15:32
 
ОбществоРоссияЕвгений Машаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала