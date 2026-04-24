Мирошник назвал страны, производящие БПЛА для ВСУ, соучастниками конфликта

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны, производящие беспилотники для Украины, являются соучастниками конфликта и переступают грань, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что предприятия с украинским участием, а также производящие вооружение для ВСУ являются потенциальными военными целями.
"Эти страны не нейтральные - они напрямую являются соучастниками процесса... За последнее время целый ряд европейских государств серьезно переступают грани, которые когда-то были определены как нейтральные, и с каждым разом это участие становится больше и откровеннее", - сказал Мирошник на брифинге.
Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины.