Более 70 детей пострадали от атак ВСУ за первые 90 дней 2026 года.

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 60 детей получили ранения из-за атак ВСУ за первые 90 дней 2026 года, семь несовершеннолетних погибли, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Среди пострадавших от рук украинских боевиков – 71 ребенок, 7 из которых погибли", - сказал он в ходе брифинга по теме "преступления Киевского режима в первой четверти 2026 года".