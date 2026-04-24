ВСУ за три месяца выпустили более 43 тысяч боеприпасов по России

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВСУ за первые три месяца 2026 года выпустили по российским гражданским объектам более 43 тысяч боеприпасов, а в общей сложности с 2022 года их количество составило 400 тысяч, заявил посол по особым поручениям мид РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Со стороны Киева за первые три месяца по гражданским объектам на территории России было выпущено не менее 43 772 боеприпасов разного вида, при том в первой четверти 2025 года было зафиксировано около 22 тысяч прилетов", - сказал он в ходе брифинга "Преступления киевского режима в первой четверти 2026 года".
Мирошник добавил, что если же вести отсчет с февраля 2022 года, то украинская сторона по гражданским объектам России выпустила уже около 404 тысяч боеприпасов.