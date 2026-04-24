Почти 40 сотрудников медучреждений пострадали от атак ВСУ за три месяца

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Почти 40 сотрудников медучреждений пострадали от атак ВСУ за 90 дней 2026 года, 15 из них погибли, 24 получили ранения, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.