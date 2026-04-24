- Посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обвинил ООН в создании иллюзии безнаказанности для Владимира Зеленского.
- Данные организации по жертвам из-за атак ВСУ он назвал чудовищной ложью: только на российской территории в 2025 году пострадало более шести тысяч человек, и более тысячи погибло.
- Этот обман, по мнению дипломата, позволяет западным чиновникам использовать деньги налогоплательщиков на финансирование преступлений киевского режима.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ложь ООН по жертвам российских граждан в результате атак ВСУ создает иллюзию безнаказанности для Владимира Зеленского, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что у этой лжи есть практическое предназначение.
"Она создает для Зеленского иллюзию безнаказанности, а для западных чиновников - возможность врать своим налогоплательщикам и использовать их деньги - не на развитие собственного государства, а на финансирование преступлений киевского режима", - отметил дипломат.