Специальная военная операция на Украине
 
10:29 24.04.2026
Мирошник обвинил ООН в создании иллюзии безнаказанности для Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник обвинил ООН в создании иллюзии безнаказанности для Владимира Зеленского.
  • Данные организации по жертвам из-за атак ВСУ он назвал чудовищной ложью: только на российской территории в 2025 году пострадало более шести тысяч человек, и более тысячи погибло.
  • Этот обман, по мнению дипломата, позволяет западным чиновникам использовать деньги налогоплательщиков на финансирование преступлений киевского режима.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Ложь ООН по жертвам российских граждан в результате атак ВСУ создает иллюзию безнаказанности для Владимира Зеленского, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Безусловно это чудовищная ложь (данные ООН по жертвам из-за атак ВСУ - ред.), потому что только на российской территории от рук украинских боевиков в 2025 году пострадало более 6 тысяч человек, и более тысячи погибло", - сказал Мирошник в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что у этой лжи есть практическое предназначение.
"Она создает для Зеленского иллюзию безнаказанности, а для западных чиновников - возможность врать своим налогоплательщикам и использовать их деньги - не на развитие собственного государства, а на финансирование преступлений киевского режима", - отметил дипломат.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Денег им хватает". Зеленский сделал роковой выбор
08:00
 
